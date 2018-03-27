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Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться

Вторник, 27 марта 2018, 09:00
 

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 26 марта на уровне 26,3 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,64 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,6145 гривни.

Напомним, 26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,29-26,32 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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Экономическая правда
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