Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 26 марта на уровне 26,3 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,64 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,6145 гривни.

Напомним, 26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,29-26,32 гривни за доллар.

Экономическая правда