Гривня на міжбанку стабілізувалася після "гойдалок"
Понеділок, 26 березня 2018, 17:05
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26 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,29-26,32 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,29-26,32 гривні;
Євро - 32,69-32,72 гривні;
Російський рубль - 0,4595-0,4606 гривні.
Нагадаємо, 26 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,26-26,30 гривні за долар.
Економічна правда