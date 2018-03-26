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Гривня на міжбанку стабілізувалася після "гойдалок"

Понеділок, 26 березня 2018, 17:05
 

26 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,29-26,32 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,29-26,32 гривні;

Євро - 32,69-32,72 гривні;

Російський рубль - 0,4595-0,4606 гривні.

Нагадаємо, 26 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,26-26,30 гривні за долар.

Економічна правда

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