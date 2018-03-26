OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О росте тарифов, увеличении госдолга и лоукостах.

О лоукостах. Аэропорт Черновцы ведет переговоры о возможности выполнения рейсов с румынской низкобюджетной авиакомпанией Blue Air.

О взыскании долгов с "Газпрома". Министерство юстиции разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

О росте тарифов. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей на второй квартал 2018 года на 2,1-9,1%.

О проблемных кредитах. Государственный Ощадбанк хочет продавать проблемные кредиты на "голландских аукционах" с возможностью дисконтирования.

О строительстве завода "Антоновым". Госпредприятие Антонов планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года.

О росте госдолга. Совокупный государственный и гарантированный государством долг в феврале 2018 года вырос на 0,85%, или на 0,65 млрд долларов - до 76,76 млрд долларов.

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