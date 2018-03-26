Американские фондовые индексы опять рухнули

Американские фондовые индексы продемонстрировали по итогам недели, которая завершилась 23 марта, максимальное падение более чем за два года на опасениях мировой торговой войны.

Об этом сообщает MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average на минувшей неделе потерял 5,7%, Standard&Poor's 500 - 6%, Nasdaq Composite - 6,5%.

Опасения, связанные с возможностью торговых войн после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт китайских товаров и сообщения КНР о принятии ответных мер, перевесили позитивную статистику.

"Было достаточно хороших новостей утром пятницы: данные о заказах и подписание Трампом бюджета, но инвесторы не могут отделаться от неопределенностей, созданной президентской администрацией, когда они начали войну с Китаем, - отмечает Эрин Браун из UBS Asset Management. - Инвесторов также может беспокоить ослабление доллара в обстановке, когда инфляция ускоряется".

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в пятницу, что он может поддержать большее количество подъемов процентных ставок в текущем году.

"Впервые за долгое время я вижу вероятность того, что инфляция несколько превысит долгосрочный целевой уровень Федрезерва в 2%, после того как последние шесть лет она находилась ниже этой отметки", - заявил он.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 424,69 пункта (1,77%) - до 23533,2 пункта.

Standard&Poor's 500 за день опустился на 55,43 пункта (2,1%), составив 2588,26 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 174,01 пункта (2,43%) - до 6992,67 пункта.

При этом Dow Jones завершил торги на самой низкой отметке в текущем году.

Котировки акций всего двух из 30 компаний, входящих в расчет этого индекса, выросли в пятницу.

Наиболее существенным было падение рыночной стоимости 3M Co. (на 3,5%) и Goldman Sachs Group Inc. (на 2,9%).

Все одиннадцать отраслевых групп S&P 500 снизились в пятницу, лидерами падения выступили финансовый и высокотехнологический секторы.

Акции JPMorgan Chase&Co. подешевели на 2,7%, Bank of America Corp. - на 4,5%.

Капитализация производителя решений для хранения данных Western Digital Corp. рухнула на 8,4%, производителя чипов памяти Micron Technology Inc. - на 8%.

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