Российский банк докапитализирует украинскую "дочку" на 2,6 миллиарда

Российский ВТБ банк намерен увеличить уставный капитал украинского дочернего банка на 2,58 миллиарда гривен, или на 7% путем дополнительного выпуска акций.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Очередная докапитализация дочернего ВТБ банка будет осуществлена на сумму 2,58 млрд грн за счет выданных ранее межбанковских кредитов от материнского банка. По завершении этой докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 млрд грн", - сказано в сообщении.

Акционеры украинской "дочки" ВТБ рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на собрании 24 апреля.

Ранее сообщалось, что по данным НБУ достаточность капитала украинского ВТБ на 1 марта находилась ниже норматива (норматив H2 - достаточность/адекватность капитала) - на уровне 8,18% при необходимом минимуме 10%.

В пресс-службе российского ВТБ уточнили, что норматив достаточности капитала украинской "дочки" не нарушен.

Минимальное значение норматива до конца 2018 года для банков, проходивших диагностику в рамках постановления НБУ от 15 апреля 2015 года, в том числе для украинского ВТБ, составляет 7%.

"В ходе весенней докапитализации за счет межбанковского кредита к 1 июня этого года он существенно превысит 10%", - заявили в ВТБ.

Ранее сообщалось, что ВТБ массово закрывает отделения в Украине и планирует до лета оставить только один или два офиса в Киеве.

Как сообщалось, Национальный банк принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжить.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против "дочек" работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

Санкции против "дочек" российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.