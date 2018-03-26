Официальный курс: гривня немного ослабла

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 26 марта на уровне 26,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,42 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5993 гривни.

Напомним, 23 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,28 гривни за доллар.

Экономическая правда