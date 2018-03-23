Гривня на закриті міжбанку стабільна
П'ятниця, 23 березня 2018, 17:20
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Нагадаємо, 23 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 встановилися на рівні 26,24-26,28 гривні за долар.
23 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,28 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,25-26,28 гривні;
Євро - 32,39-32,42 гривні;
Російський рубль - 0,4597-0,4605 гривні.
Нагадаємо, 23 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 встановилися на рівні 26,24-26,28 гривні за долар.
Економічна правда