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Гривня на закриті міжбанку стабільна

П'ятниця, 23 березня 2018, 17:20
 

23 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,28 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,25-26,28 гривні;

Євро - 32,39-32,42 гривні;

Російський рубль - 0,4597-0,4605 гривні.

Нагадаємо, 23 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 встановилися на рівні 26,24-26,28 гривні за долар.

Економічна правда

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