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Гройсман пообещал хорошие дороги за 3-5 лет

Суббота, 24 марта 2018, 17:30

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что за 3-5 лет в Украине будут восстановлены дороги.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Правительственный Портал.

"В 2016 году я взял под свою ответственность вопросы дорог. Объемы финансирования стали значительно больше, мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков - создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет", - отметил он.

Он также добавил, что большое внимание будет уделено местным дорогам.

"За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд гривен из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас", - отметил премьер.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Экономическая правда

Гройсман дороги
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