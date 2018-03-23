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Официальный курс: гривня немного снизилась

Пятница, 23 марта 2018, 20:39

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 26 марта на уровне 26,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,42 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5993 гривни.

Напомним, 23 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,28 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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Экономическая правда
Укр / Рус
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