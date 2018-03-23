Официальный курс: гривня немного снизилась
Пятница, 23 марта 2018, 20:39
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Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 26 марта на уровне 26,26 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,42 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,5993 гривни.
Напомним, 23 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,28 гривни за доллар.
Экономическая правда