Порошенко: Украинец сможет полететь в Европу за 10 евро

Приход в Украину лоукост-авиаперевозчика Ryanair позволит украинцам путешествовать по Европе по конкурентоспособным ценам.

Об этом сказал президент петр Порошенко на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" 23 марта.

"В Украину приходит крупнейшая международная авиакомпания, которая в прошлом году перевезла более 140 миллионов пассажиров", - сказал президент.

"Это (приход Ryanair - ЭП) не просто возможности перевозки по конкурентным тарифам, это - знак качества, качества инвестиционного климата, условий для конкуренции", - добавил Порошенко.

По словам президента, после подписания безвизового режима с ЕС необходимо было создать условия для дешевых путешествий.

"Железная дорога работает и билеты доступны, автобусное сообщение расширяется, но авиабилеты также должны быть доступными для большинства украинцев", - сказал Порошенко.

Руководители ирландского лоукостера заверили президента, что "значительная часть билетов в самолете будет продаваться первое время по цене 10 евро".

"Такие цены будут действовать на большинстве направлений. А это 10 направлений из Киева и 5 направлений со Львова", - добавил Порошенко.

При этом он отметил, что средняя стоимость билета на рейсы Ryanair составит ниже 40 евро.

"Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 миллион украинцев", - резюмировал президент.

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

Экономическая правда