Официальный курс: гривня немного укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 23 марта на уровне 26,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,33 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,6189 гривни.

Напомним, 22 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,24-26,28 гривни за доллар.

Экономическая правда