Гривня на межбанке укрепилась
Четверг, 22 марта 2018, 18:02
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22 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,24-26,28 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,24-26,28 гривни;
Евро - 32,29-32,34 гривни;
Российский рубль - 0,4588-0,4599 гривни.
Напомним, 22 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,30-26,34 гривни за доллар.
Экономическая правда