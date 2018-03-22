Официальный курс: гривня еще немного укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 марта на уровне 26,28 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,28 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,571 гривни.

21 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30-26,34 гривныи за доллар.

Экономическая правда