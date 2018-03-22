Официальный курс: гривня еще немного укрепилась
Четверг, 22 марта 2018, 09:22
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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 марта на уровне 26,28 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,28 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,571 гривни.
21 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30-26,34 гривныи за доллар.
Экономическая правда