Гривня на міжбанку стабілізувалася після "гойдалок"
Середа, 21 березня 2018, 17:15
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21 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30-26,34 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,30-26,34 гривні;
Євро - 32,30-32,35 гривні;
Російський рубль - 0,4583-0,4594 гривні.
Нагадаємо, 21 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:35 встановилися на рівні 26,23-26,27 гривні за долар.
Економічна правда