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Экономика в прошлом году росла лучше, чем казалось

Среда, 21 марта 2018, 19:05
 

Государственный комитет статистики сообщил о росте реального ВВП Украины в 2017 году на 2,5%, на 0,3% больше, чем по предварительным оценкам.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

Отмечается, что рост ВВП в 2016 году также пересмотрен в сторону повышения до 2,4% с 2,3%.

Как известно, НБУ ожидает, что в 2018 и 2019 годах рост ВВП ускорится на 3,2% и 3,5% соответственно.

Президент Петр Порошенко ожидает роста украинской экономики на 3,2% в 2018 году.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2018 году.

Экономическая правда

Госстат ВВП
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