Экономика в прошлом году росла лучше, чем казалось
Среда, 21 марта 2018, 19:05
powered by lun.ua
Государственный комитет статистики сообщил о росте реального ВВП Украины в 2017 году на 2,5%, на 0,3% больше, чем по предварительным оценкам.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
Отмечается, что рост ВВП в 2016 году также пересмотрен в сторону повышения до 2,4% с 2,3%.
Как известно, НБУ ожидает, что в 2018 и 2019 годах рост ВВП ускорится на 3,2% и 3,5% соответственно.
Президент Петр Порошенко ожидает роста украинской экономики на 3,2% в 2018 году.
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2018 году.
Экономическая правда