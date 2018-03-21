Города свяжут хорошими дорогами - принята программа на 300 миллиардов

Кабинет министров утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 марта.

Общий объем финансирования программы составляет 298,349 млрд гривен, из которых 178 млрд гривен - за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд гривен - за счет других источников.

Представляя программу на заседании правительства, глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что за пять лет планируется объединить хорошими автодорогами все областные центры страны.

"Сразу хочу отметить: мы планируем постепенно уходить от текущих средних ремонтов и осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство", - сказал он.

По словам Новака, к концу 2022 года в Украине может быть отремонтирована половина общей сети дорог государственного значения - около 20 тысяч километров.

"Кроме того, планируется, что с 2020 года ямочный ремонт будет только аварийным и станет исключением, а текущий средний уйдет в историю. В целом за пять лет основные ремонтные работы будут осуществлены по основным международным направлениям", - добавил Новак.

Глава "Укравтодора" также сообщил, что ввиду экономии средств по кредитам Европейского банка реконструкции и развития он предложил международным партнерам продолжить ремонт трассы Киев - Одесса от Белой Церкви (Киевская области) до границы с Черкасской областью в рамках существующих кредитных линий.

"Дальнейшие работы на этой дороге будем проводить за счет новых кредитных линий", - сказал Новак.

В целом он подчеркнул, что 1 евро, инвестированный в развитие дорог, дает 2,5 евро в ВВП.

Таким образом, реализация Государственной целевой экономической программы развития автодорог общего пользования госзначения на 2018-2022 годы должна принести более чем на 800 млрд гривен роста ВВП.

"Хочу посмотреть в глаза министру финансов и убедить его в том, что инвестиция в развитие дорог - это лучшая инвестиция в развитие экономики страны", - резюмировал Новак.

Напомним, в госбюджете на 2018 год 44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен - бюджет Государственного дорожного фонда).

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Экономическая правда