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Катар готов предоставить Украине сжиженный газ - Порошенко

Вторник, 20 марта 2018, 15:05
 

Президент Петр Порошенко сообщил о "чрезвычайно важных переговорах по диверсификации источников газоснабжения", которые состоялись в ходе его официального визита в Государство Катар.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - отметил президент.

Он также сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможно через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что источники поставок сжиженного газа от Катара создадут уникальные возможности повышения энергетической безопасности.

Напомним, в конце февраля Артбитражная Палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" за нарушение контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину.

Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены. Впрочем "Газпром" не спешит выполнять решение суда.

Экономическая правда

Катар Порошенко газ
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