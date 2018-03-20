Катар готов предоставить Украине сжиженный газ - Порошенко

Президент Петр Порошенко сообщил о "чрезвычайно важных переговорах по диверсификации источников газоснабжения", которые состоялись в ходе его официального визита в Государство Катар.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - отметил президент.

Он также сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможно через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что источники поставок сжиженного газа от Катара создадут уникальные возможности повышения энергетической безопасности.

Напомним, в конце февраля Артбитражная Палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" за нарушение контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину.

Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены. Впрочем "Газпром" не спешит выполнять решение суда.

Экономическая правда