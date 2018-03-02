Янукович передумал продавать шахты человеку Кононенка

Куратор государственной угольной отрасли Виталий Кропачев не смог закрыть сделку по выкупу уставных фондов ООО "Новогродовская 1-3" и ООО "Россия".

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, срыв сделки произошел в феврале, когда от нее отказалась сторона продавца – группа "ДРФЦ" Александра Януковича.

В разговоре с ЭП Кропачев подтвердил эту информацию. "Продавец вышел с переговорного процесса", - сказал Кропачев.

Он связывает изменение поведения представителей Януковича "с шумихой в прессе" вокруг своей персоны. В тоже время источники ЭП говорят, что переговорщики со стороны старшего сына экс-президента отказались продавать компании из-за нарушения Виталием Кропачевым своих обязательств.

Так, по их словам, ООО "Новогродовская 1-3" и ООО "Россия" были переданы в оперативное управление "смотрящего" больше года назад, и с того времени он должен был провести комплекс производственных мер на обоих предприятиях, которые позволили бы им возобновить добычу угля.

Планировалось, что после того как обе шахты возобновят работу, структуры Кропачева произведут расчет по их выкупу со стороной Януковича. "Это не было сделано. Обе компании стоят. До сих пор", - говорит источник ЭП.

Сам Кропачев опровергает свою причастность к административному управлению шахтами. "Я ни дня ими не управлял и не инвестировал в них деньги", - говорит бизнесмен.

По данным ЭП, 2 недели назад (в 20-х числах февраля) ООО "Новогродовская 1-3" и ООО "Россия" были проданы новому владельцу. Формально им числится бизнесмен из Макеевки Валерий Атанов (выходец из группы "Механик" Виктора Вишневецкого).

По информации ЭП, в этой сделке Атанов представляет интересы Эдуарда Бондаренко – главы "Донбассэнерго", контролируемой Александром Януковичем.

В разговоре с ЭП Эдуард Бондаренко подтвердил свое отношение к обоим шахтам, но при этом подчеркнул, что в этом проекте он представляет собственный интерес.

"Я не фронтирую кого-то (Александра Януковича – ЭП). Если мой интерес к этим компаниям реализуется, готов их развивать - уже к июлю на "Новогродовской" мы готовы запускать лаву, которая будет выдавать 60 тыс т угля/месяц против сегодняшнего нуля", - говорит Бондаренко.

ООО "Новогродовская 1-3" и ООО "Россия" получили часть так называемых "полей" (разрабатываемых залежей угля) одноименных государственных шахт в 2012 г., когда президентом являлся Виктор Янукович. Реализацией этого проекта в интересах его сына Александра занимался Александр Сичинава – тогдашний глава набсовета "Всеукраинского банка развития" из группы "Мако".

Рекомендуем почитать: Угольный куратор Виталий Кропачев: У нас все по-другому. Мы из Донецка. Точка.

Дмитрий Рясной, ЭП