Гривна на межбанке стабильна
Понедельник, 19 марта 2018, 18:00
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19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,40-26,44 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,40-26,44 гривни;
Евро - 32,52-32,57 гривни;
Российский рубль - 0,4556-0,4566 гривни.
Напомним, 19 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,41-26,45 гривни за доллар.
Экономическая правда