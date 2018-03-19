Міжбанк відкрився стабільною гривнею
Понеділок, 19 березня 2018, 11:15
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19 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,41-26,45 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,41-26,46 гривні;
Євро - 32,42-32,47 гривні;
Російський рубль - 0,4585-0,4599 гривні.
Євро о 8:15 за київським часом 19 березня коштував 1,2264 долара у порівнянні з 1,2290 долара на закриття попередніх торгів у Нью-Йорку.
Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 19 березня на рівні 26,35 гривні.
Економічна правда