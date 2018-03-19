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Міжбанк відкрився стабільною гривнею

Понеділок, 19 березня 2018, 11:15
 

19 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,41-26,45 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,41-26,46 гривні;

Євро - 32,42-32,47 гривні;

Російський рубль - 0,4585-0,4599 гривні.

Євро о 8:15 за київським часом 19 березня коштував 1,2264 долара у порівнянні з 1,2290 долара на закриття попередніх торгів у Нью-Йорку.

Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 19 березня на рівні 26,35 гривні.

Економічна правда

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