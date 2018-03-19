"Дочка" российского банка покинула банковский рынок Украины

Дочерний банк российского ВТБ - БМ банк - принял решение о прекращении банковской деятельности с сохранением юридического лица.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ранее акционерами группы ВТБ было принято стратегию по оптимизации присутствия в Украине.

В рамках этой стратегии и в соответствии с требованиями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" разработан план прекращения банковской деятельности БМ банка.

"В установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком) БМ банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка", - сообщили в пресс-службе.

В сентябре 2018 года в НБУ будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Сейчас планы по дальнейшей работе банка как юридического лица пока не разглашаются.

Как сообщалось, Национальный банк принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжить.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против "дочек" работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

Санкции против "дочек" российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.

Экономическая правда