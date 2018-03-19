Межбанк открылся стабильной гривной
Понедельник, 19 марта 2018, 11:15
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19 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,41-26,45 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,41-26,46 гривни;
Евро - 32,42-32,47 гривни;
Российский рубль - 0,4585-0,4599 гривни.
Евро к 8:15 по киевскому времени 19 марта стоил 1,2264 доллара по сравнению с 1,2290 доллара на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 19 марта на уровне 26,35 гривни.
Экономическая правда