Межбанк открылся стабильной гривной

19 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,41-26,45 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,41-26,46 гривни;

Евро - 32,42-32,47 гривни;

Российский рубль - 0,4585-0,4599 гривни.

Евро к 8:15 по киевскому времени 19 марта стоил 1,2264 доллара по сравнению с 1,2290 доллара на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 19 марта на уровне 26,35 гривни.

Экономическая правда