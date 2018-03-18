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Всемирный банк рассказал об аферах в украинских банках

Воскресенье, 18 марта 2018, 14:33

Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен рассказала о мошеннических схемах украинских банков.

Об этом она сообщила в интервью НВ.

"Что касается банковского сектора, обычные люди возможно не осознают, насколько в этой сфере было распространено мошенничество. Были те, кто собирал депозиты у людей и клал эти деньги себе в карман или выдавал в виде кредитов собственным компаниям и связанным лицам. Значительная часть этих денег осела на Кипре и в офшорах", – сказала она.

По словам Кахконен, сейчас важно сделать так, чтобы банки вели свой бизнес честно, кредитовали домохозяйства и компании по разумным ставкам.

Кроме того, глава представительства ВБ также напомнила о том, что в банковском секторе Украины очень высокий уровень неработающих кредитов.

"Доля плохих кредитов в Украине составляет более половины от общего портфеля. А это приводит к тому, что банки не повышают свои кредитные ставки, так как риски невозврата велики", - заявила Кахконен.

"Поэтому уровень закредитованности частного сектора очень низкий. Мы тесно сотрудничаем с Национальным банком и Министерством финансов, чтобы решить проблему плохих кредитов", – объяснила она.

"Это попытка вернуть деньги. Фонду гарантирования вкладов переданы значительные активы, и ими можно хорошо распорядиться, чтобы вернуть деньги в систему", – заключила Кахконен.

Ранее Кахконен заявила, что 2% фирм контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний.

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