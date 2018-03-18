Всемирный банк рассказал об аферах в украинских банках
Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен рассказала о мошеннических схемах украинских банков.
Об этом она сообщила в интервью НВ.
"Что касается банковского сектора, обычные люди возможно не осознают, насколько в этой сфере было распространено мошенничество. Были те, кто собирал депозиты у людей и клал эти деньги себе в карман или выдавал в виде кредитов собственным компаниям и связанным лицам. Значительная часть этих денег осела на Кипре и в офшорах", – сказала она.
По словам Кахконен, сейчас важно сделать так, чтобы банки вели свой бизнес честно, кредитовали домохозяйства и компании по разумным ставкам.
Кроме того, глава представительства ВБ также напомнила о том, что в банковском секторе Украины очень высокий уровень неработающих кредитов.
"Доля плохих кредитов в Украине составляет более половины от общего портфеля. А это приводит к тому, что банки не повышают свои кредитные ставки, так как риски невозврата велики", - заявила Кахконен.
"Поэтому уровень закредитованности частного сектора очень низкий. Мы тесно сотрудничаем с Национальным банком и Министерством финансов, чтобы решить проблему плохих кредитов", – объяснила она.
"Это попытка вернуть деньги. Фонду гарантирования вкладов переданы значительные активы, и ими можно хорошо распорядиться, чтобы вернуть деньги в систему", – заключила Кахконен.
Ранее Кахконен заявила, что 2% фирм контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний.