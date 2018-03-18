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"Панамские документы": Mossack Fonseca закрывается из-за оффшорного скандала

Воскресенье, 18 марта 2018, 12:16

Юридическая компания Mossack Fonseca, которая оказалась в центре оффшорного скандала после расследования по так называемым "Панамским документам", объявила о своем закрытии.

Об этом сообщил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), передает "Зеркало недели".

"Ухудшение репутации, кампания в средствах массовой информации, финансовая осада и незаконные действия некоторых представителей панамской власти нанесли непоправимый вред, обязательным следствием чего является полное прекращение деятельности", - говорится в заявлении юридической компании.

В фирме заявили, что будут продолжать "требовать справедливости" и сотрудничать с властью чтобы "продемонстрировать, что преступления не было".

Mossack Fonseca это панамская юридическая фирма, с более чем 40 офисами по всему миру от Британских Виргинских островов до Новой Зеландии.

Компания оказалась в центре скандала после того, как Международный консорциум журналистских расследований обнародовал так называемые "панамские документы" - выдержки из более 11 млн документов по оффшорным компаниям, зарегистрированных этой юридической фирмой, и их владельцев.

В расследовании фигурировали 12 нынешних и бывших глав государств, и, минимум, 60 человек, связанных с мировыми лидерами. Президент Украины Петр Порошенко также стал фигурантом расследования.

Журналисты заявляли, что Порошенко, вопреки заявлениям, не передавший свои активы в траст, однако начал реструктуризацию принадлежащих ему активов компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

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