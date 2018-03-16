Дизтопливо и бензин продолжают дешеветь

В период с 15 по 16 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили снижение.

Об этом сообщает enkorr.

В частности, на 1,5 грн./л все виды топлива подешевели на станциях SUN OIL: А-92 – до 25,90 грн/л, А-95 – до 26,40 грн/л, ДТ – до 24,40 грн/л.

Отметим, что значительное снижение цен в этой сети происходит в рамках акции "Сезон выгодных поворотов", которая предусматривает скидки на топливо каждую пятницу и субботу.

В сети "Маркет" бензины и дизельное топливо подешевели на 0,50-0,62 грн/л.

Такие сети как AMIC, "Укргаздобыча", "Татнефть-АЗС-Украина" и "Катрал" опустили цены на 6-30 коп./л.

Средние цены по стране 16 марта снизились на 5-7 коп./л.

Напомним, цены на топливо снижаются с конца февраля.

Экономическая правда