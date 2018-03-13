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Бензин і дизпальне продовжують дешевшати

Вівторок, 13 березня 2018, 12:55
 

У період з 12 по 13 березня вартість бензину і дизпалива на АЗС продовжила зниження.

Про це повідомляє Нефтерынок.

Так, на 50 коп./л бензини і ДП подешевшали на АЗС Amic Energy до: А-92 - 29,49 грн/л, А-95 - 30,49 грн/л, А-95 Преміум - 31,49 грн/л, ДП - 27,99 грн/л, ДТ Преміум - 28,99 грн/л. Також на 50 коп./л знизив ціни SOCAR.

У свою чергу на заправках Glusco ціни знизилися на 40 коп./л до: А-92 - 28,55 грн/л, А-95 - 29,55 грн/л, А-95 Преміум - 35,55 грн/л, ДТ - 27,05 грн/л, ДТ Преміум - 28,05 грн/л.

Крім того, на 20-50 коп./л вартість бензину і ДТ зменшувалися на АЗК "БРСМ-Нафта" до: А-92 - 26,99 грн/л, А-95 - 27,59 грн/л, А-95 Преміум - 28,59 грн/л, ДТ - 25,79 грн/л, ДТ Преміум - 26,49 грн/л.

Відзначимо, що паливо дешевшало і в регіонах. На 20-80 коп./л ціни зменшили Neftek, Parallel і Marshal.

Нагадаємо, в період з 7 по 12 березня мережі АСЗ ОККО і WOG знизили роздрібні ціни на всі види пального на 50 копійок за літр.

Економічна правда

бензин дизпаливо
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