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Гривна на межбанке ещё немного упала

Пятница, 16 марта 2018, 17:05
 

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,41-26,45 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,41-26,45 гривни;

Евро - 32,38-32,43 гривни;

Российский рубль - 0,4576-0,4586 гривни.

Напомним, 16 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,35-26,40 гривни за доллар.

Экономическая правда

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