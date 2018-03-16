Гривна на межбанке ещё немного упала
Пятница, 16 марта 2018, 17:05
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16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,41-26,45 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,41-26,45 гривни;
Евро - 32,38-32,43 гривни;
Российский рубль - 0,4576-0,4586 гривни.
Напомним, 16 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,35-26,40 гривни за доллар.
Экономическая правда