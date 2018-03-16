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Гривня на межбанке продолжает слабеть

Пятница, 16 марта 2018, 11:15
 

16 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,35-26,40 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,35-26,40  гривни;

Евро - 32,45-32,51 гривни;

Российский рубль - 0,4581-0,4593 гривни.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 26 копеек, установив его на 16 марта на уровне 26,27 гривни.

Экономическая правда

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