Гривня на межбанке продолжает слабеть

16 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,35-26,40 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,35-26,40 гривни;

Евро - 32,45-32,51 гривни;

Российский рубль - 0,4581-0,4593 гривни.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 26 копеек, установив его на 16 марта на уровне 26,27 гривни.

Экономическая правда