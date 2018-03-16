Гривня на межбанке продолжает слабеть
Пятница, 16 марта 2018, 11:15
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16 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,35-26,40 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,35-26,40 гривни;
Евро - 32,45-32,51 гривни;
Российский рубль - 0,4581-0,4593 гривни.
Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 26 копеек, установив его на 16 марта на уровне 26,27 гривни.
Экономическая правда