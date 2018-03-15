Гривня на межбанке продолжает слабеть

15 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,13-26,17 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,20-26,23 гривни;

Евро - 32,36-32,40 гривни;

Российский рубль - 0,4594-0,4605 гривни.

Доллар дешевеет относительно евро после укрепления по итогам предыдущей сессии.

Пара евро/доллар в четверг торгуется на уровне 1,2373 доллара по сравнению с 1,2368 доллара на закрытие предыдущей сессии.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 марта на уровне 26,01 гривни.

Экономическая правда