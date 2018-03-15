ГПУ проверит 4G конкурс на коррупцию

Генпрокуратура расследует законность проведения конкурса на частоты для 4G связи.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Liga.net.

Генпрокурор сказал, что, по предварительной информации, стартовая цена предложенная на тендер была ниже, чем планировалось изначально.

Но реальная цена на аукционе была выше.

Луценко отметил, что, если эта информация подтвердится, вряд ли тут можно будет найти уголовное правонарушение.

"Но мы зарегистрируем производство по этому факту. Если будут доказательства, что госбюджет недополучил средства, мы будем действовать по закону", - сказал он.

Также Луценко отметил, что, по его мнению, проблема проведенного тендера еще и в том, что при его проведении не исключили возможность участия представителей страны-агрессора.

"Я обеспокоен вопросом безопасности наших солдат и офицеров, которые, к сожалению, пользуются мобильной связью под тотальным контролем с возможным доступом из Москвы", - добавил генпрокурор.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман обратился в правоохранительные органы, чтобы те детально проверили, как проходил 4G-конкурс.

Напомним, мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц - 5,434 миллиарда гривен.

В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 млрд более стартовую цену.

При частоте в диапазоне 2400 МГц суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен.

В сумме государство получило - 7,89 миллиарда за 4G.

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