Смолий: Я подтверждаю курс реформ

Яков Смолий рассказал в Верховной Раде перед голосованием депутатов за его кандидатуру на пост главы НБУ о своих планах на этом посту.

Смолий выступил с трибуны ВР 15 марта в рамках "кадрового дня" в парламенте.

"Я принципиально подтверждаю курс реформ. Наша цель неизменна: сохранение ценовой финансовой стабильности, содействие экономическому росту, интеграция украинской финансовой системы в европейскую", - заявил он.

По его словам, бесспорный приоритет - это продолжить развитие современной, устойчивой и прозрачной банковской системы, которая сможет эффективно способствовать устойчивому экономическому развитию.

"Во-первых, нам нужно как можно быстрее возобновить кредитование реального сектора экономики. Уже сейчас банковская система имеет достаточно средств. Около 80 млрд гривен могут быть направлены на возрождение экономики Украины", - заявил Смолий.

"Вместе с тем, имеем несколько проблемных вопросов. Это большой объем неработающих кредитов в портфелях банков и слабая защита прав кредиторов. Их решение возможно только путем изменений законодательства", - добавил он.

И.о. главы НБУ также пообещал провести основательную валютную либерализацию.

Напомним, Яков Смолий выполняет функции главы Нацбанка уже почти год.

"Уверена, что Яков Смолий, который был номинирован Президентом в качестве моего преемника, станет именно тем главой Национального банка, который нужен Украине, - профессиональным и независимым от политических течений", - заявила в своем докладе Валерия Гонтарева.

Ранее президент Петр Порошенко предлагал парламенту назначить именно Смолия главой Национального банка. Его также поддержал Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Также сообщалось, что Яков Смолий не будет продолжать выполнять обязанности главы банка, если парламент не поддержит его кандидатуру в случае внесения ее президентом.

Экономическая правда