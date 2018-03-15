Гонтарева: Я виконала місію

Валерія Гонтарева звітувала про результати роботи у Верховній Раді перед голосуванням депутатів за її звільнення з посади голови Національного банку.

Гонтарева виступила з трибуни ВР 15 березня в рамках "кадрового дня" у парламенті.

Народні депутати запросили для виступу екс-голову НБУ у парламент через 10 місяців після оголошення нею заяви про відставку.

З травня 2017 року Гонтарева не виконувала функції керівника НБУ. В.о. голови правління Нацбанку було призначено Якова Смолія.

"Нарешті, після 10 місяців очікування, я маю змогу доповісти Верховній Раді про результати моєї трирічної роботи на посаді голови Національного банку України", - сказала Гонтарева.

"Від самого початку я наголошувала, що прийшла до Національного банку для проведення реформ. Тому, коли всі реформи, які негайно потребували українська економіка та банківський сектор були зроблені, я вважала свою місію повністю виконаною, і подала президентові офіційну заяву про відставку за власним бажанням", - заявила екс-голова НБУ.

Серед свої головних здобутків Гонтарева назвала забезпечення макрофінансової стабільності, перехід на гнучкий валютний курс та започаткування нової монетарної політики інфляційного таргетування.

"Ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків і посилили її стійкість на майбутнє", - додала вона.

"Ми здійснили повну трансформацію Національного банку: перебудували всі процеси і перетворили його у потужну модерну європейську інституцію", - заявила Гонтарева.

"Я вважаю свою місію повністю виконаною, тому що реформи зроблені", - резюмувала вона.

Економічна правда