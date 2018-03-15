ГПУ заподозрила "Укргазвыдобування" в лоббировании интересов компании Пинчука

Должностные лица ПАО "Укргазвыдобування" подозреваются в содействии выигрыша подрядов группой "Интерпайп" Виктора Пинчука.

Об этом свидетельствует решение Печерского райсуда Киева от 2 марта, передают "Наші гроші".

В уголовном производстве Генпрокуратуры фигурирует первый заместитель председателя правления "Укргазвыдобування" Александр Романюк.

По данным следствия, при поддержке и путем материальной заинтересованности Романюк и должностные лица комитета конкурсных торгов "Укргазвыдобування" создают искусственные условия для победы в тендере ООО "Интерпайп Украина".

При этом в ГПУ считают, что должностные лица госпредприятия предоставляют технические обоснования, задачи и проектную документацию, которые фактически предоставляют существенные преимущества предприятиям группы "Интерпайп" в ходе участия в конкурсных торгах.

2 марта суд предоставил следователям и прокурорам ГПУ, а также сотрудникам СБУ временный доступ к документам, которые находятся во владении "Интерпайп Украина" с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий, а именно – документации конкурсных торгов по закупкам работ и услуг по договорам поставки 2017 года.

Уголовное производство от 28 сентября 2017 года расследуют следователи управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Правовая квалификация преступлений – по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч.2 ст. 366 (служебный подлог), ч.3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Романюк ранее был советником гендиректора группы Виктора Пинчука East One.

С 2015 года в системе "Прозорро" обнародованы данные о закупке "Укргазвыдобування" трубной продукции у "Интерпайп Украина" на сумму 5,27 млрд грн.

Все другие поставщики имели подряды на суммы в десятки и сотни раз меньше.

Ранее глава правления "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко объяснил это тем, что компания Пинчука – крупнейший производитель труб в Украине.

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