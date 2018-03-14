Ярославский модернизирует аэропорт в Днепре

Владелец и президент DCH Александр Ярославский рассказал о намерении заняться модернизацией Международного аэропорта "Днепропетровск".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"У DCH есть уникальный опыт комплексного управления аэропортом. В Харькове мы, по сути, построили все с нуля, потом шаг за шагом развивали, а сейчас уже занимаем призовые места в международных рейтингах. С удовольствием применим наши знания в Днепре. Регион интересный, потенциал большой, будет прекрасный, нужный Украине проект", - сообщил он.

"Я уже предварительно обсудил с заинтересованными сторонами "дорожную карту". И готов начинать движение", - добавил Ярославский.

Как известно, в рамках масштабного проекта подготовки Харькова к Евро-2012 группа DCH в формате частно-государственного партнерства фактически перестроила Международный аэропорт "Харьков".

Напомним, Ярославский может купить у Нацбанка недостроенный ТРЦ Respublika.

Экономическая правда