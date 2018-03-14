Суд признал законным отказ "дочке" Siemens в аресте "крымских турбин"

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ нижестоящего суда принять обеспечительные меры по иску российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.

Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционный суд в среду отклонил жалобу истца, производителя спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), на принятое в ноябре 2017 года определение арбитражного суда Москвы.

Суд первой инстанции тогда отказался наложить арест на четыре турбины, запретить их транспортировку, монтаж, эксплуатацию, модификацию, разборку, иное использование, а также любые сделки с турбинами.

"Определение Арбитражного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в постановлении суда.

Арбитраж Москвы уже рассмотрел дело по существу и 10 января отклонил иск СТГТ, в котором "дочка" Siemens требовала признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО "ВО "Технопромэкспорт" от 10 марта 2015 года, а также истребовать турбины из незаконного владения ООО "ВО "Технопромэкспорт".

Решение пока не вступило в силу, истец подал на него апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена 9 апреля.

Как сообщалось, Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Ответчиками по иску является ОАО "ПО "Технопромэкспорт", ООО "ПО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и российской компании "Силовые машины").

В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, оказались в Крыму. Как заявляет Siemens, такое развитие событий является явным нарушение контрактов, запрещающие клиенту поставлять оборудование на полуостров.

"В результате Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении каких-либо дополнительных поставок в Крым и возврате уже доставленного оборудования в исходное место назначения - Тамань", - сказал представитель компании Вольфрам Трост.

Ранее в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Напомним, компания "Технопромэкспорт" подала иск в Суд Европейского союза с требованием отменить санкции, которые были наложены на компанию в связи с поставками турбин Siemens в оккупированный Крым.

Экономическая правда