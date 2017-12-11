Дело турбин Siemens: российская компания просит суд ЕС отменить санкции

Компания "Технопромэкспорт" подала иск в Суд Европейского союза с требованием отменить санкции, которые были наложены на компанию в связи с поставками турбин Siemens в оккупированный Крым.

Об этом сообщается в официальном журнале Совета ЕС.

Согласно записи в журнале, с аналогичным иском в суд обратился глава компании Сергей Топор-Гилка, также занесенный в санкционный список ЕС.

В своем обращении истцы заявляют о том, что факт нарушения контракта с Siemens компанией "Технопромэкспортом" еще не установлен в судебном порядке, поскольку Арбитражный суд Москвы еще не вынес свой вердикт, а слушания продолжаются.

Кроме того, истцы считают, что сведения, на основании которых компанию обвинили в поставках турбин в Крым, получены из анонимных источников и сообщений в СМИ.

Также, по мнению истцов, согласно международному законодательству, от России требуется обеспечение "безопасных и непрерывных" поставок энергии на полуостров, поэтому в скандальном деле присутствует и гуманитарная составляющая, что не было принято во внимание при принятии решения Евросоюзом о расширении санкций.

Как сообщалось, Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Ответчиками по иску является ОАО "ПО "Технопромэкспорт", ООО "ПО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и российской компании "Силовые машины").

В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, оказались в Крыму. Как заявляет Siemens, такое развитие событий является явным нарушение контрактов, запрещающие клиенту поставлять оборудование на полуостров.

"В результате Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении каких-либо дополнительных поставок в Крым и возврате уже доставленного оборудования в исходное место назначения - Тамань", - сказал представитель компании Вольфрам Трост.

Ранее в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.