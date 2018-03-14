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Укр / Рус

Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Среда, 14 марта 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 14 марта на уровне 25,91 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,07 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5518 гривни.

Напомним, 13 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,94-25,98 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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