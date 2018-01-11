В Польше рекордно выросло число украинцев, страховые взносы

В Польше более 300 тысяч украинцев платят взносы в фонд социального страхования - это самый высокий показатель в истории.

Об этом сообщает TVN24.

По сравнению с предыдущим годом количество украинцев, которые делают страховые взносы, выросло сразу на 78%. Так, по итогам третьего квартала 2017 года взносы в систему социального страхования сделали 307 800 украинцев, в аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 172 тысячи человек.

Как отмечается, дополнительные средства, которые получает система социального страхования Польши, помогают в выполнении предвыборных обещаний правящей партии "Право и справедливость" по снижению пенсионного возраста.

"Увеличение количества украинских граждан, застрахованных в учреждениях социального страхования, является следствием растущего притока рабочих из этой страны в Польшу, а также того, что украинцы постепенно обосновываются на польском рынке труда", - пояснил эксперт Организации работодателей Польши Лукаш Козловский.

В то же время, как отмечается, большинство украинцев, работающих в Польше на законных основаниях, не делают взносов в учреждения социального страхования.

Европейская правда