Укрсоцбанк добился ареста счетов "Укргазвыдобування"

Хозяйственный суд Киева 22 февраля арестовал счета государственной газодобывающей компании "Укргазвыдобування" в пределах исковых требований Укрсоцбанка на 173 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передает FinClub.



15 февраля Хозсуд Киева открыл производство по иску Укрсоцбанка. Исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением кредитного соглашения от 30 мая 2013 года.



Банк обращает внимание, что "Укргазвыдобування" вообще перестала выполнять свои кредитные обязательства по договору даже частично, не обращается с предложениями о частичной оплате задолженности или ее реструктуризации.



Кроме этой задолженности перед Укрсоцбанком, у предприятия существует задолженность еще по трем кредитным договорам с истцом, которые ответчиком также не выполняются. Банк параллельно обратился в суд с требованием взыскать с предприятия: 157 млн грн по кредиту от июля 2013 года; $9,8 млн и 40,6 млн грн по кредиту от сентября 2013 года; 292,5 млн грн по кредиту от апреля 2013 года.



Таким образом, общая задолженность "Укргазвыдобування" перед банком составляет порядка 930 млн грн. Кроме того, Укрсоцбанк является не единственным кредитором ответчика (с предприятием судится Дельта Банк за 215,8 млн грн).



Укрсоцбанк также отметил, что единственным акционером "Укргаздобычи" является госкомпания НАК "Нафтогаз Украины". Соответственно обратить взыскание на основные средства производства Укрсоцбанк не сможет из-за моратория на имущество газодобывающих компаний, установленного законом "О введении моратория на принудительную реализацию имущества".



Таким образом, единственной возможностью удовлетворить исковые требования, Укрсоцбанк может только путем обращения взыскания на денежные средства должника.



Суд удовлетворил иск банка и в качестве обеспечения арестовал средства и счета предприятия в пределах исковых требований.

Напомним, оптовая цена на газ, который государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" продает "Нафтогазу Украину", имеет прибыльность 250%.