Украина вошла в ТОП-10 стран по росту продаж электромобилей

Украина оказалась на девятом месте в глобальном рейтинге стран с самым быстрым развитием рынка автомобилей.

Рейтинг составило издание InsideEV`s, передает ain.ua.

В прошлом году Украина заняла в аналогичном рейтинге пятое место.

В издании отмечают, что тогда это стало сюрпризом — страна показала, как бедные государства могут развивать рынок электромобилей.

InsideEV`s сообщило, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом продажи электромобилей выросли почти вдвое, и обратило внимание, что половина из этих машин — подержанные Nissan Leaf, привезенные из США.

В издании подчеркнули, что Украина опустилась на девятое место из-за того, что в 2017 году общие продажи автомобилей выросли на 60-70%, и на этом фоне доля электромобилей увеличилась лишь с 2,9% до 3,1%.

Лидерами рейтинга стали Китай, Норвегия, Швеция и США.

Как сообщалось, в 2017 году первичный рынок легковых электромобилей Украины вырос в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 2697 единиц, при этом на долю подержанных пришлось 85% регистраций, тогда как годом ранее - 51%.

Напомним, Мининфраструктуры согласовало стратегию развития рынка электрокаров, которой предусмотрено введение механизма налоговой скидки и отмены выплаты в пенсионный фонд при регистрации электромобилей.

С 1 января 2018 отменили НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что на 91% больше, чем в 2016 году.

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