Автопроизводство в Украине выросло почти вдвое

В феврале на украинских заводах было произведено 721 автотранспортное средство, что почти вдвое превысило результат прошлогоднего февраля.

Об этом сообщает Укравтопром.

В общем объеме автопроизводства большую часть составляли легковые автомобили, которых было произведено 606 штук (все производства ЧАО "Еврокар": + 134% к февралю 2017 года и + 26,5% к январю текущего года).

В отчетном месяце было произведено 35 грузовых автомобилей, что на 30% меньше показателя прошлогоднего февраля и на 9,4% превысило результат января 2018.

Также за текущий месяц было произведено 80 автобусов, такой объем производства на 50,9% превысил показателя февраля 2017 года и на 35,6% - январский показатель.

Всего за два месяца 2018 года в Украине было произведено 1291 автотранспортное средство, что на 70,8% больше результата аналогичного периода 2017 года. Из них:

Легковые автомобили - 1085 шт. (+ 94,1% к аналогичному периоду прошлого года).

Коммерческие автомобили - 67 шт. (-38,5% к АППГ).

Автобусы - 139 шт. (+ 58% к АППГ).

Напомним, первичные регистрации электромобилей в Украине (новых и подержанных) в январе-феврале текущего года возросли на 60% к аналогичному периоду прошлого года - до 482 единиц.

Экономическая правда