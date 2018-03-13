Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 13 марта на уровне 25,92 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,89 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5793 гривни.

Напомним, 12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,89-25,92 гривни за доллар.

Экономическая правда