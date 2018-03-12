Гривня укрепилась на межбанке "несмотря на" аукцион НБУ

12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,89-25,92 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,89-25,92 гривни;

Евро - 31,89-31,93 гривни;

Российский рубль - 0,4551-0,4560 гривни.

Национальный банк вышел на межбанк с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 59,3 миллиона долларов.

Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 12 марта начались со снижения котировок курса гривни с 26,01-26,05 за доллар до 25,87-25,91 за доллар.

Ранее в НБУ назвали причины укрепления гривни.

Экономическая правда