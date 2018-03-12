Гривня укрепилась на межбанке "несмотря на" аукцион НБУ
Понедельник, 12 марта 2018, 17:30
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12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,89-25,92 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,89-25,92 гривни;
Евро - 31,89-31,93 гривни;
Российский рубль - 0,4551-0,4560 гривни.
Национальный банк вышел на межбанк с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 59,3 миллиона долларов.
Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 12 марта начались со снижения котировок курса гривни с 26,01-26,05 за доллар до 25,87-25,91 за доллар.
Ранее в НБУ назвали причины укрепления гривни.
Экономическая правда