НБУ купил 60 миллионов долларов у банков

Национальный банк вышел на межбанк с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 59,3 миллиона долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк был готов выкупить до 100 миллионов долларов по цене не выше 25,95 гривны за доллар.

Банки предложили 61 миллион долларов, НБУ выкупил 59,3 млн долларов по средневзвешенному курсу 25,9465 гривни.

Напомним, последний раз НБУ выходил на межбанк с аукционами по покупке валюты 7 марта 2018 года. Тогда объем выкупленной валюты составил 58,8 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 26,1119.

Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 12 марта начались со снижения котировок курса гривни с 26,01-26,05 за доллар до 25,87-25,91 за доллар.

Экономическая правда