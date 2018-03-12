Президент подписал закон об обществах с ограниченной ответственностью

Президент Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Подпись под документом Порошенко поставил во время встречи власти с бизнесом.

Закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

Учасники общества, которые не полностью внесли вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Количество участников общества не ограничивается.

Законопроектом предусмотрено регулирование корпоративных договоров, известных как "shareholder agreements".

Отныне участники обществ с ограниченной ответственностью смогут создавать наблюдательные советы в уставах своих обществ.

Принятие законопроекта регулирует законодательство, принятое в 1991 году. При том, что ООО - самая распространенная форма бизнеса в Украине.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4666 об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью 6 февраля 2018 года.

Экономическая правда