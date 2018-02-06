Рада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4666 об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

"За" проголосовало 285 депутатов.

Отмечается, что законопроектом предусмотрено регулирование корпоративных договоров, известных как "shareholder agreements". Отныне участники обществ с ограниченной ответственностью смогут создавать наблюдательные советы в уставах своих обществ.

"Принятие законопроекта позволит осуществить прорыв в отношениях с малым и средним бизнесом", - прокомментировал автор законопроекта, председатель Комитета по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук.

Также, по мнению Иванчука, принятие законопроекта будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций и заложит предпосылки для создания новых и развития существующих предприятий.

По словам главы комитета, принятие законопроекта регулирует законодательство, принятое в 1991 году. При том, что ООО - самая распространенная форма бизнеса в Украине.

Экономическая правда