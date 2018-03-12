Сети АЗС снижают цены на бензин

В период с 7 по 12 марта сети АСЗ ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Об сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка, передает enkorr.

В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, А-95+ – 32,49 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л.

На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 30,45 грн/л, А-95 – 31,45 грн/л, А-95+ – 32,45 грн/л, ДТ – 28,95 грн/л.

Сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92 и А-95 на 1 грн/л, – до 27,99 грн/л и 28,99 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ в сети подешевели на 50 коп/л, – до 31,29 грн/л и 26,99 грн/л.

Такие сети как Marshal, "Народна", "Нефтек" и "Катрал" опустили цены на 12-50 коп/л.

Средние цены по стране 12 марта снизились на 8-13 коп/л.

Цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.