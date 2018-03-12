Компания ICU получила актив из рук человека Ахметова - СМИ

Компания ICU Макара Пасенюка получила от украинской "дочки" "Сбербанка" долги предприятия "Донецксталь" на 130 миллионов долларов из рук человека Ахметова.

Об этом пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, в ряде операций, в результате которых от украинской "дочки" Сбербанка к группе ICU "перекочевали" права требования к группе "Донецксталь" на 130 млн долл, фигурирует ООО "Финансовая компания "Приоритет".

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "Финансовая компания "Приоритет" является Кий Сергей Викторович.

При этом учредителями финкомпании также значатся ООО "Приоритет Инвест" и ООО "Полюс Трейдинг" , в учредителях которого в свою очередь фигурирует ООО "Прайм Холдинг".

По данным госреестра, ООО "Прайм Холдинг" является правопреемником ЗАО "АРС", которое было прекращено в 2015 году.

Напомним, что Кий Сергей Викторович был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии регионов.

В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

Компания "АРС" входила в число основателей компании "Лемтранс" Ахметова.

Напомним, ранее компания ICU занималась скупкой еврооблигаций энергохолдинга ДТЭК Ахметова. После внедрения формулы "Роттердам+" для определения оптовой цены на электроэнергию стоимость облигаций выросла на 40%.