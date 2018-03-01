"Газпром" лишил себя права на "бери или плати" - Коболев

Отказ ПАО "Газпром" поставить газ НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с осуществленной предоплатой лишает российскую компанию права на исполнение take or pay в 2018 году.

Об этом в четверг вечером сообщил глава НАК Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Они не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел трибунал. Это автоматически означает, что они не смогут больше требовать от нас в этом году take or pay (бери или плати - ЭП)", - сказал он в эфире "5 канала".

"Мы не обязаны выкупать 4 млрд куб. м и это не наша вина. Это действия Газпрома, которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик, и которые, я думаю, будут стоить Газпрому многих политических проблем в Европе", - добавил Коболев.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. В то же время "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.

Условие "бери или плати" предусматривает, что Украина вынуждена платить даже за тот российский газ, который не отбирала. Она была прописана в контракте от 2009 года.

Арбитраж, который завершился в декабре прошлого года, полностью отклонил требования "Газпрома" на 56 млрд долларов по пункту "бери или плати", однако, сам пункт в контракте остался, но был существенно изменен.

Согласно новым условиям, Нафтогаз до окончания действия контракта, срок которого истекает в конце 2019 года, обязан выкупать у "Газпрома" от 4 до 5 млрд кубов газа ежегодно.

"Обязательства четкое - минимум 4 млрд кубов в год мы должны отобрать. Если мы захотим," Газпром "обязан нам поставить еще 1 млрд кубометров в год", -объясняли в Нафтогазе.

Накануне завершилась многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд долларов.