Тепловозы GE смогут производиться на Крюковском заводе – Кравцов

Крюковский вагоностроительный завод может стать основной производственно-сборочной базой для того процента локализации производства тепловозов General Electric, который заложен в рамочном соглашении между Укрзалізницею и GE Transportation.

Об этом заявил и.о. предправления Укрзалізниці Евгений Кравцов, передает Delo.

"Локализация для нас была ключевым условием переговоров с GE. У нас локализация будет с первых образцов локомотивов. По условиям контракта, для первых 30 локомотивов локализация составит 10%, есть тайминг по оставшейся части сделки достаточно быстрого прихода к 40% локализации", — сказал он.

По словам Кравцова, GE самостоятельно выбирает базу локализации и проводит технический и финансовый конкурс.

"Однако не знаю, могу ли забегать вперед, но, насколько нам известно, они определились в сотрудничестве с Крюковским вагоностроительным заводом. Думаю, они сами такое объявление дадут, когда подпишут соглашение. Но Крюковский ВСЗ — это далеко не единственное нужное предприятие, поскольку даже в их цепочке производства разное оборудование поставляют разные поставщики. Думаю, роль КВСЗ будет в производственных мощностях, они, скорее, будут точкой по основному ассемблингу (сборке)", — сообщил глава "Укрзализныци".

Он также подчеркнул, что КВСЗ имеет одни из лучших по качеству производственные мощности в ж/д машиностроительном комплексе.

"Наши локомотиворемонтные заводы пока уступают. Мы очень хотели, и пока эти планы есть, чтобы базой для работы с GE были наши базы в Днепре, Львове и Полтаве. Будем работать над этим", — резюмировал Кравцов.

Напомним, между УЗ и General Electric был подписан рамочный договор до 2034 года размером 1 миллиард долларов на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов.

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Экономическая правда